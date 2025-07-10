Альберта надеется удвоить добычу нефти, нарастить экспорт газа в США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канадская провинция Альберта надеется удвоить добычу нефти с текущего уровня 4,5 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам замминистра энергетики Альберты Ларри Каумейер.

По его словам, цена безубыточности для нефти, добываемой из нефтяных песков, составляет порядка $35-40 за баррель, а для традиционной нефти - порядка $60 за баррель. Из 4,5 млн б/с порядка двух третей приходится на тяжелую нефть, одна треть - на традиционную.

Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли введет повышенные пошлины на канадскую нефть, поскольку она слишком важна для самих США, которые получают порядка 3,5-4 млн б/с канадской нефти и производят из нее нефтепродукты.

По словам чиновника, Альберта может нарастить добычу нефти в течение 3-5 лет минимум на 1 млн б/с и поставлять ее в США.

Кроме того, провинция может нарастить добычу на 2,5-3 млн б/с дополнительно к 2035 году, чтобы поставлять ее на западное побережье для дальнейшего экспорта в другие страны.

Сейчас федеральное правительство начало процесс оценки проекта по строительству нового нефтепровода на западное побережье мощностью порядка 1 млн б/с. По его словам, в провинции ожидают существенного роста спроса на нефть в Азии.

Каумейер также выразил мнение, что Канада будет наращивать поставки газа в США, поскольку США будут экспортировать много СПГ, но для закрытия внутренних потребностей им понадобится канадский газ.

Сейчас Канада экспортирует в США около 8,5 млрд куб.футов газа в день, из них на Альберту приходится 4,5 млрд куб . футов.

"В следующем году экспорт, вероятно, вырастет еще на 0,5 млрд кубических футов и, вероятно, продолжит расти. Вы увидите больше канадского газа, идущего на юг, но у нас пока нет мощностей. (..) Если вы посмотрите на газовый рынок США, вы увидите колоссальные изменения, потому что США начали экспортировать СПГ. Им приходится компенсировать обьемы для внутреннего потребления, и этот газ может поступать из Канады, и вместе это работает довольно хорошо. Они могут экспортировать, а мы можем компенсировать", - заметил он.

Примерно 80% нефти, экспортируемой по новому нефтепроводу из Альберты на западное побережье - Trans Mountain Pipeline - поступило в Китай, сообщил также Каумейер.

"Сейчас этот новый нефтепровод транспортирует около 900 тысяч баррелей нефти в день. Интересно, что в прошлом месяце 80% нефти

В беседе с журналистами чиновник заметил, что первые 550 тысяч баррелей также поставлены в Южную Корею.

"Сейчас мы экспортируем почти всю нашу продукцию в одну страну, это, конечно же, Соединенные Штаты, и это представляет для нас серьезную проблему, или даже вызов. Я думаю, что диверсификация клиентов, очевидно, будет критически важна для Альберты. И поэтому мы хотим построить ещё один трубопровод, идущий к западному побережью Альберты через Британскую Колумбию, чтобы мы могли поставлять нефть на азиатские рынки. Мы считаем, что в Азии существует большой спрос на нашу нефть, и мы видим, что это будет способствовать росту спроса в будущем, как в Индии и Китае", - заметил он.

Мощность нового нефтепровода может составить 1 млн б/с. Процесс обсуждения проекта только начался, он может получить статус проекта национального интереса.

Замминистра отметил, что федеральная политика ограничивала возможности Альберты по добыче, но новое правительство хочет насытить энергетический рынок. При этом провинция, занимающая пятое место в мире по запасам нефти и девятое по запасам газа, планирует начать торговать собственными нефтью и газом как суверенное государство, уже создала собственную маркетинговую компанию APMC.

"Вряд ли мы сможем конкурировать с крупными корпорациями, которые этим занимаются сегодня. И это не наша цель. Но мы чувствуем необходимость направлять наши ресурсы на те рынки, где мы считаем это крайне важным", - подчеркнул чиновник.