МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Доходы России от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на $800 млн (6,4%) - до $13,6 млрд, но были на $2,16 млрд (13,7%) меньше, чем год назад, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов снизился к предыдущему месяцу на 100 тыс. б/с (1,4%) - до 7,23 млн баррелей в сутки (на 290 тыс. б/с, или 3,9% меньше, чем год назад).

Экспорт российской нефти в июне составил 4,68 млн б/с (на 10 тыс. б/с больше, чем в мае, но на 200 тыс. б/с меньше, чем в июне 2024-го), нефтепродуктов - 2,55 млн б/с (на 110 тыс. б/с меньше, чем в мае, на 90 тыс. б/с меньше, чем в июне 2024-го).

"В июне средние цены на российскую нефть были ниже "потолка" в $60 за баррель, несмотря на десятидневный тренд его превышения. Рост цен превысил рост цен на North Sea Dated, поскольку опасения по поводу поставок стимулировали покупки нефти, а рынок сернистой нефти оставался напряженным. Стоит отметить, что цены марки Urals в индийских портах (DAP West Coast India) практически сравнялись с ценами марки Dubai", - говорится в отчете МЭА.