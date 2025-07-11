МЭА повысило прогноз роста поставок нефти на мировой рынок в 2025 году на 300 тысяч б/с

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Предложение нефти на мировом рынке в 2025 году увеличится до 105,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

С учетом понижения оценки поставок в 2024 году на 100 тысяч б/с, до 103 млн б/с, темпы прироста предложения по итогам текущего года составят 2,1 млн б/с. Это на 300 тысяч б/с больше, чем прогнозировалось в июньском отчете.

По оценке МЭА, в июне мировое предложение нефти увеличилось на 950 тысяч б/с, до 105,6 млн б/с, что на 2,9 млн б/с превысило уровень июня 2024 года.

Оценка мирового предложения на 2026 год повышена до 106,4 млн б/с. Таким образом, МЭА ожидает, что рост поставок в следующем году составит 1,3 млн б/с (предыдущая оценка - 1,1 млн б/с).

С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,68 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,4 млн б/с.

В 2026 году МЭА ожидает спрос на нефть в мире на уровне 104,4 млн б/с. Таким образом, в следующем году профицит может достичь 2 млн б/с.