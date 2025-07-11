Поиск

Экспорт химической продукции из РФ в январе-мае в денежном выражении вырос на 21,4%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-мае 2025 года вырос на 21,4% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $13,3 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Как сообщалось, в январе-апреле было экспортировано химических товаров на $10,5 млрд. Таким образом, майские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,8 млрд (-6,7% к апрелю).

Импорт продукции химпрома в январе-мае вырос на 7%, до $22,1 млрд. В мае российские компании импортировали продукции на $4,5 млрд (-6,3%% к предыдущему месяцу).

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из РФ вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.

ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%

На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тысяч

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Крупнейшие экспортеры в июне увеличили продажу валюты до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });