Экспорт химической продукции из РФ в январе-мае в денежном выражении вырос на 21,4%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-мае 2025 года вырос на 21,4% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $13,3 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Как сообщалось, в январе-апреле было экспортировано химических товаров на $10,5 млрд. Таким образом, майские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,8 млрд (-6,7% к апрелю).

Импорт продукции химпрома в январе-мае вырос на 7%, до $22,1 млрд. В мае российские компании импортировали продукции на $4,5 млрд (-6,3%% к предыдущему месяцу).

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из РФ вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.