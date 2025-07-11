Экспорт продукции российского ЛПК в январе-мае увеличился на 7,6%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае 2025 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $4,3 млрд, что на 7,6% больше показателя за аналогичный период 2024 года ($4 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) за пять месяцев повысился на 4,2% до $1,3 млрд (годом ранее - $1,2 млрд).

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД таможенная служба не приводит.

В 2024 году, по данным ФТС, экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из России вырос на 2,6%, составив $10,1 млрд (в 2023 году - $9,9 млрд), импорт упал на 4,7%, до $3,2 млрд (годом ранее - $3,4 млрд).