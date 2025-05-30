"Соллерс" начал выпуск оснащаемой "автоматом" модели LCV нового поколения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала выпуск модели легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers SF5 на своем заводе в татарстанской Елабуге (ООО "Соллерс Алабуга", ОЭЗ "Алабуга"), сообщила пресс-служба первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Sollers SF5 - первый российский автомобиль своего класса, серийно оснащаемый автоматической коробкой передач. Машина выпускается по полному циклу, комплектуется локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 л мощностью 150 л.с., соответствующим экостандарту Eвро-5. Уровень локализации модели к концу года планируется довести до 70%.

Мантуров отметил, что "Соллерс" ответственно подходит к выполнению обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт (СПИК) компании и поступательно осваивает новую номенклатуру.

"Уверен, что и дальше компания "Соллерс" и на других площадках, и в ОЭЗ "Алабуга" будет уверено расширять номенклатуру, модельный ряд, повышать уровень локализации, а также давать работу и другим предприятиям автокомпонентной отрасли. За последние годы автокомпонентная отрасль получила новое дыхание в развитии производства агрегатов и комплектующих. И компания "Соллерс" активно этому способствует, обеспечивая загрузку и заказы широкому ряду российских компаний в этом секторе", - цитирует Мантурова пресс-служба.

Глава Татарстана Рустам Минниханов со своей стороны подчеркнул, что "Соллерс" на протяжении 20 лет является стратегическим партнером республики и продолжает наращивать долю рынка и локализацию, запуская новые продукты.

"Мы первыми в России выводим на рынок легкий коммерческий автомобиль с автоматической трансмиссией и намерены в дальнейшем расширять свое присутствие в этом сегменте, дополняя линейку продуктов новыми моделями с лучшим соотношением цены и технических характеристик", - добавил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.