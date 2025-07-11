"Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" возобновит торги акциями ПАО "ЮГК" с 14 июля в связи с отменой предписания Банка России, сообщила площадка.

"Торги стартуют с аукциона открытия (9:50-10:00), акции ЮГК 14 июля будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях. В последующие дни сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях".

Торги акциями ЮГК были приостановлены во всех режимах торгов 4 июля по предписанию ЦБ, напомнила биржа.

"СПБ биржа" также возобновит торги акциями ЮГК с 14 июля - с 10:00 по Москве. С 15 июля торги будут проводиться во всех режимах по стандартному расписанию с 7:00. В выходные дни, начиная с 19 июля, акции ЮГК будут доступны инвесторам для заключения сделок с 10:00 до 23:50.

Ранее в этот день Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ сообщили, что отменили ранее введенные ограничения на операции с акциями ЮГК, поскольку получили новый судебный акт, заменяющий ранее введенные обеспечительные меры по всем акциям. Банки также объяснили, что сделки с бумагами ЮГК можно будет возобновить, когда "Мосбиржа" возобновит торги этими бумагами.

"Мы получили новое определение Советского районного суда г. Челябинска в соответствии с которым изменены обеспечительные меры. Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на "Московской бирже". Как только биржа получит такое же определение и возобновит торги, наши клиенты снова смогут совершать операции с акциями ЮГК", - сообщили, к примеру, в пресс-службе Альфа-банка.

"ВТБ получил новый судебный документ, касающийся операций с акциями ПАО "ЮГК", принадлежащими миноритариям. В связи с этим ограничения сняты, бумаги возвращены на торговый раздел. Напоминаем, что пока сделки с бумагами ЮГК на "Мосбирже" не проводятся", - заявил ВТБ.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Сообщалось об обеспечительных мерах по иску, принятых судом по просьбе истца, что это были за меры, не уточнялось. Суд 11 июля удовлетворил этот иск.

"Мосбиржа" 4 июля приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах по предписанию Банка России. В ЦБ объяснили, что решение принято из-за высокой волатильности на торгах и необходимостью дать рынку успокоиться.

"СПБ биржа" также 4 июля перестала принимать заявки по сделкам с акциями ЮГК.