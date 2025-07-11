Brent подорожала до $69,69 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером в пятницу на опасениях американских санкций против России.

К 17:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,53%), до $69,69 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,1 (1,65%), до $67,67 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 2,2%, на WTI - на 2,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений. В частности, в отношении Канады он намерен установить пошлину на уровне 35%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тысяч баррелей в сутки с 724 тысяч б/с, тогда как оценка роста предложения была повышена на 300 тысяч б/с - до 2,1 млн б/с. С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,68 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,4 млн б/с.

Поддержку котировкам в пятницу оказывает заявление Трампа NBC New о том, что он сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

"Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал он, отказавшись сообщить подробности, но добавив, что он "разочарован в России".

"США могут принять решение о введении новых санкций против России уже в начале следующей недели, - написали аналитики Commerzbank AG. - Потенциальное сокращение поставок нефти из России, вероятно, является одной из причин, по которой котировки проигнорировали значительное повышение добычи ОПЕК+".