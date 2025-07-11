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Brent подорожала до $68,76 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения более чем на 2% накануне.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени составила $68,76 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,55 (2,21%), до $68,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,15 (0,23%), до $66,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,81 (2,65%), до $66,57 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Кроме того, он подтвердил намерение с той же даты ввести тариф на ввозимую в США медь, который также составит 50%.

Учитывая, что президент уже не раз отступал от ранее сделанных заявлений по тарифам, рынок стал меньше на них реагировать, отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингарян. "Люди в основном находятся в режиме ожидания, учитывая неустойчивый характер политики и гибкость, которую администрация проявляет в отношении пошлин", - написал он.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщают западные СМИ. Трейдеры рассматривают эти новости как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти.

Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает Trading Economics.

Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. Это обусловлено тем, что падение цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.

Brent WTI США Дональд Трамп
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