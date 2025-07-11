Brent подорожала до $68,76 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения более чем на 2% накануне.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени составила $68,76 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,55 (2,21%), до $68,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,15 (0,23%), до $66,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,81 (2,65%), до $66,57 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Кроме того, он подтвердил намерение с той же даты ввести тариф на ввозимую в США медь, который также составит 50%.

Учитывая, что президент уже не раз отступал от ранее сделанных заявлений по тарифам, рынок стал меньше на них реагировать, отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингарян. "Люди в основном находятся в режиме ожидания, учитывая неустойчивый характер политики и гибкость, которую администрация проявляет в отношении пошлин", - написал он.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщают западные СМИ. Трейдеры рассматривают эти новости как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти.

Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает Trading Economics.

Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. Это обусловлено тем, что падение цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.