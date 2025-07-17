Принадлежащая менеджменту VK компания сократила долю в холдинге до 7,7%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - АО "Сингулярити Лаб", принадлежащее менеджменту технологического холдинга VK, сократило свою долю в холдинге до 7,7% с 12,25%, говорится в сообщении о сущфакте МКПАО "ВК" от 17 июля.

В VK воздержались от комментариев.

VK в конце июня разместила допэмиссию акций, в ходе которой привлекла 112 млрд рублей. Компания разместила по закрытой подписке 345 млн 29 тыс. 240 акций, или 97,48% от общего объема выпуска. Цена размещения составила 324,9 рубля за бумагу.

Участниками закрытой подписки стали ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK - ЗПИФ "Тривор" под управлением АО "АМ-Инвест", а также ЗПИФ "АГАНА-Социальные сети" под управлением ООО "Управляющая компания "Агана". VK предоставила преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем акционерам пропорционально принадлежащей им доле.

По итогам допэмиссии у МКПАО "ВК" нет контролирующего акционера.

По итогам допэмиссии уставный капитал компании состоит из 584 404 280 обыкновенных акций номиналом 0,000450595 рубля каждая. Акции компании распределены между более чем 480 тысячами акционеров.

Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки.