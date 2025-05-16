ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций VK

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций МКПАО "ВК" (технологический холдинг VK), говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16753-А-002D от 16 мая 2025 года.

В рамках допэмиссии компания планирует разместить по закрытой подписке 353 млн 955 тыс. 64 акции по цене 324,9 рубля за бумагу. В случае размещения всего объема допэмиссии уставный капитал компании вырастет почти в 2,6 раза и будет разделен на 581 млн 830 тыс. 4 акций.

Акции допэмиссии выкупят по закрытой подписке ЗПИФы ключевых российских акционеров VK – ЗПИФ "Тривор" под управлением АО "АМ-Инвест", а также ЗПИФ "АГАНА - Социальные сети" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА".

Все текущие акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии пропорционально принадлежащей им доле.

В рамках допэмиссии VK планирует привлечь до 115 млрд рублей и направить полученные средства на снижение долговой нагрузки.

Акционеры VK на внеочередном собрании 30 апреля одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций по закрытой подписке.

Согласно отчетности компании, на конец 2024 года общий долг VK составил 202,7 млрд рублей, увеличившись на 20,5% по сравнению с 2023 годом (168,2 млрд рублей). Чистый долг на конец 2024 года составил 174,3 млрд рублей против 116,9 млрд рублей в 2023 году.

VK – крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания.

Уставный капитал МКПАО "ВК" составляет 107,861 тыс. рублей и разделен на 227 млн 874 тыс. 940 обыкновенных акций и 11 млн 500 тыс. 100 акций класса "А", номинальной стоимостью 0,000450595 рублей каждая.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ), еще 10% МФТ – у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, ранее принадлежавшие структуре Naspers – Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).