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VK планирует допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей по закрытой подписке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров интернет-холдинга VK назначил на 30 апреля внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса об увеличении уставного капитала путем проведения допэмиссии акций по закрытой подписке, сообщила компания.

В рамках допэмиссии VK планирует привлечь до 115 млрд рублей и направить полученные средства на снижение долговой нагрузки.

Цена размещения дополнительных акций является рыночной - 324,9 рубля, что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на "Мосбирже" за 3 месяца - с 18 декабря 2024 года по 18 марта 2025 года.

VK предоставит преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем нынешним акционерам пропорционально принадлежащей им доле.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен 21 марта 2025 года. "Все акционеры VK на 21 марта 2025 года получат преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии", - отметила компания.

VK Мосбиржа
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