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VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK завершил размещение допэмиссии акций, в ходе которой привлек 112 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по закрытой подписке 345 млн 29 тыс. 240 акций, или 97,48% от общего объема выпуска. Цена размещения составила 324,9 рубля за бумагу.

Участниками закрытой подписки стали ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK - ЗПИФ "Тривор" под управлением АО "АМ-Инвест", а также ЗПИФ "АГАНА-Социальные сети" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА". VK предоставила преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем акционерам пропорционально принадлежащей им доле.

Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки. Согласно отчетности компании, на конец 2024 года общий долг VK составил 202,7 млрд рублей, увеличившись на 20,5% по сравнению с 2023 годом (168,2 млрд рублей). Чистый долг на конец 2024 года составил 174,3 млрд рублей против 116,9 млрд рублей в 2023 году.

Компания уточняет, что акции компании распределены между более чем 480 тыс. акционеров. По итогам допэмиссии у МКПАО "ВК" нет контролирующего акционера.

По итогам допэмиссии уставный капитал компании состоит из 584 млн 404 тыс. 280 обыкновенных акций номиналом 0,000450595 рублей каждая.

Акционеры VK в мае одобрили проведение допэмиссии. Компания планировала привлечь до 115 млрд рублей, разместив по закрытой подписке 353 млн 955 тыс. 64 акции по цене 324,9 рубля за бумагу.

VK - крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания.

Уставный капитал МКПАО "ВК" составляет 107,861 тыс. рублей, разделен на 227 млн 874 тыс. 940 обыкновенных акций и 11 млн 500 тыс. 100 акций класса "А".

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ), еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, ранее принадлежавшие структуре Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

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