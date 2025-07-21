РФ с 1 по 20 июля снизила отгрузки зерна на экспорт в 2,9 раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 июля отгрузила на экспорт 1,207 млн тонн основных зерновых и зернобобовых культур, что 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего экспортировалось шесть видов этих культур против 19 годом ранее. В частности, отгрузки пшеницы упали в четыре раза, до 604 тыс. тонн с 2 млн 446 тыс. тонн год назад, ячменя - в 2,2 раза, до 290 тыс. тонн с 647 тыс. тонн. В то же время экспорт кукурузы вырос на 13%, до 273 тыс. тонн с 242 тыс. тонн соответственно.

По ее словам, пшеница отгружалась в 12 стран, год назад их было 38. Наибольшее количество - 138,5 тыс. тонн отправлено в Египет. Но это в 2,1 раза меньше, чем год назад. На втором месте Турция, куда отгружено 89 тыс. тонн против 79 тыс. тонн годом ранее. Топ-3 замыкает Иран - 54 тыс. тонн против 13 тыс. тонн соответственно.

Тюрина также отметила отгрузки 44 тыс. тонн пшеницы в Кению (на 22% меньше прошлогоднего). Экспорт в Марокко упал в 8,5 раза, до 30 тыс. тонн с 255 тыс. тонн год назад, в Алжир - в 4,9 раза, до 30,5 тыс. тонн с почти 150 тыс. тонн соответственно. В то же время 42 тыс. тонн пшеницы было отправлено в ОАЭ. "В конце прошлого сельхозсезона (завершился 30 июня 2025 года - ИФ) отгрузок в ОАЭ не было", - отметила она.

Как сообщила Тюрина, ячмень отгружался преимущественно в Иран - 140 тыс. тонн против 49 тыс. тонн в прошлом сезоне (рост в 2,8 раза). "Вторым покупателем стала Саудовская Аравия, но отгрузки упали в 2,5 раза, до 104 тыс. тонн с 267 тыс. тонн. Активизировали закупки ОАЭ, куда было отправлено 21 тыс. тонн", - сказала она.

Кукуруза в июле отгружалась в три страны, год назад их было 10. Главным покупателем стал Иран, куда отправлено 138 тыс. тонн, что на 19% больше прошлогоднего (116 тыс. тонн). Экспорт в Турцию вырос почти в полтора раза, до 132 тыс. тонн с 88 тыс. тонн.

По данным союза, в июле пшеницу отгружали 15 компаний против 71 год назад. Зерновые и зернобобовые культуры отправлялись через 23 порта. Год назад - через 42. Отгрузки через терминалы Новороссийска снизились почти в два раза, до 517 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - в 2,8 раза, до 202 тыс. тонн, через Астрахань - на 7,8%. Рейдовая перевалка упала в 10 раз.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что сейчас дисконт в цене российской пшеницы по сравнению с европейской составляет $12-13 за тонну. "На сегодняшний момент французская пшеница стоит $233 за тонну, российская - $220 за тонну (FOB Новороссийск). Это может оказать поддержку российскому экспорту. Определенную положительную роль может сыграть и нулевая экспортная пошлина на пшеницу", - сказала она. Цена на американскую пшеницу колеблется в пределах $217-216 за тонну.

По ее словам, отмечается также снижение цен предложения у производителей зерна. "В период уборки это обычное явление, связанное с сезонным увеличением предложения пшеницы с полей, снижение где-то на 200 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте цена составляет $192 за тонну, на 1 июля было $196 за тонну", - сообщила Тюрина.