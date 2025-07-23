Поиск

Экспорт российского вина в I полугодии вырос на 16%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии этого года экспортировала 1,8 тысячи тонн вина, что на 16% больше, чем годом ране. Стоимость поставок выросла на 19%, почти до $2,6 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основными покупателями российского вина стали Китай, Казахстан и Турция.

"Тенденция к росту экспорта этой продукции связана с поставками игристых вин: объем вывоза увеличился в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны", - говорится в сообщении.

Агроэкспорт Казахстан Китай Турция Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

Brent подорожала до $68,91 за баррель

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике

"Газпром" доразмещает долларовые бонды с расчетами в рублях на сумму $250 млн

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6800 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });