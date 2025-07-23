Экспорт российского вина в I полугодии вырос на 16%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии этого года экспортировала 1,8 тысячи тонн вина, что на 16% больше, чем годом ране. Стоимость поставок выросла на 19%, почти до $2,6 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основными покупателями российского вина стали Китай, Казахстан и Турция.

"Тенденция к росту экспорта этой продукции связана с поставками игристых вин: объем вывоза увеличился в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны", - говорится в сообщении.