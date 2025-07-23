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Британский регулятор проверяет Deloitte в связи с аудитом Glencore

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) Великобритании начал расследование в отношении аудиторской компании Deloitte LLP в связи с аудитом горнодобывающей компании Glencore Plc и ее британского подразделения Glencore Energy UK Ltd.

Проверка проводится на фоне коррупционных скандалов, связанных с деятельностью Glencore, пишет Financial Times.

Как сообщил регулятор, проверка затронет период с 2013 по 2020 год. Совет хочет выяснить, "достаточным ли образом Deloitte учитывала риски несоблюдения законов и нормативных актов" при проведении аудита.

Glencore в 2022 году признала вину в различных нарушениях, совершенных в США, Великобритании и Бразилии. В том же году компания согласилась заплатить штраф в размере $1,5 млрд в связи с обвинениями в коррупции и манипулировании рынками.

Ранее регулятор уже штрафовал Deloitte на 1,45 млн фунтов стерлингов ($2 млн) за нарушения при проведении аудита Mitie Group Plc за 2016 год.

Glencore Deloitte США Великобритания FRC
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