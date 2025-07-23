Brent подешевела до $68,11 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти после роста утром перешли к умеренному снижению днем в среду.

К 14:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,7%), до $68,11 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,72%), до $64,84 за баррель.

За предыдущую сессию Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1% на опасениях, что конфликты между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть.

Затем президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Японией. В рамках соглашения импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%, хотя ранее Трамп угрожал ввести тариф в 25%. Кроме того, Япония инвестирует в американскую экономику $550 млрд, тогда как Соединенные Штаты начнут поставлять в страну автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.

Переговоры с представителями Евросоюза продолжаются. Министр торговли США Говард Латник ранее выразил мнение, что торговое соглашение с ЕС удастся заключить.

"Мы приближаемся к дате вступления в силу повышенных пошлин 1 августа, - сказал Гарри Чилингирян из Onyx Capital Group. - Сделка с Японией уже заключена, теперь вопрос в способности США в короткие сроки подписать соглашение с ЕС".

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 577 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго раскроет свои даныне о динамике запасов позднее в среду, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.