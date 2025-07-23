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Минэнерго РФ объяснило рост цен на бензин сезонной активностью

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Текущая ситуация на рынке топлива остается стабильной, запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, что полностью обеспечивает бесперебойное снабжение внутреннего рынка, заявляют в Минэнерго РФ.

"Наблюдаемый рост цен на бензин связан с сезонным увеличением спроса, включая активность автомобилистов и туристические поездки в период летних отпусков. Вместе с тем, ситуация с дизельным топливом стабилизировалась, и его стоимость не демонстрирует значительных колебаний", - говорится в комментарии.

"Особое внимание уделяется обеспечению аграрного сектора: поставки дизельного топлива для сельхозпроизводителей осуществляются в штатном режиме, дефицита не ожидается", - подчеркивает ведомство.

Минэнерго РФ
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