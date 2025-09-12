В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

Причинами названы сложности с логистикой поставок и рост биржевых цен

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Благовещенске, самом крупном городе Амурской области, крупная частная автозаправочная сеть - ООО "Дальневосточная нефтяная компания" приостановила до конца сентября продажу бензина на всех своих АЗС, это почти всез заправки города, сообщает региональное министерство ЖКХ.

"С начала сентября на автозаправочных станциях ООО "Дальневосточная нефтяная компания" в Благовещенске приостановлена продажа бензина Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Без перебоев для населения работает только одна заправка на ул. Ленина, 221/1. При этом топливо по контрактам продолжает поставляться организациям, дорожным и транспортным предприятиям, коммунальным службам, а также спецтранспорту (...) и муниципальному транспорту. Дизельное топливо на всех АЗС компании продается без ограничений ", - говорится в сообщении.

Руководство компании проинформировало министерство, что остановка продажи бензина населению продлится до конца сентября. Причины ограничения связаны с сезонным ростом спроса на бензин, повышением закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сложностями логистики поставок в восточно-сибирском направлении.

На 10 сентября закупочная стоимость бензина составила: Аи-92 - от 89 350 рублей за тонну, Аи-95 - от 92 тысяч рублей за тонну без учета транспортных расходов.

В правительстве региона напомнили, что западное направление поставки нефтепродуктов по железной дороге является приоритетным. В восточно-сибирском направлении период поставки закупленных грузов удлиняется, отмечается в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ООО "Дальневосточная нефтяная компания", у компании сеть АЗС: 10 заправок в Благовещенске и одна - в Свободном.

В пресс-релизе также говорится, что сейчас для жителей Благовещенска доступны альтернативные заправки АО "ННК-Амурнефтепродукт" (17 АЗС в Благовещенске) и других компаний.

"Хотелось бы подчеркнуть, что причин для паники у жителей Благовещенска нет. Несмотря на то, что на некоторых заправках ООО "Дальневосточная нефтяная компания" временно приостановлена продажа бензина, жители могут приобрести топливо на других автозаправочных станциях города. В частности, на АЗС АО "ННК-Амурнефтепродукт" и ряда других компаний запасы топлива сформированы достаточном объеме и оно продается в обычном режиме. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение и своевременно информировать граждан о любых изменениях", - сообщило министерство ЖКХ Амурской области.

Отмечается также, что региональное ведомство еженедельно проводит мониторинг обеспечения региона ГСМ, включая розничные и мелкооптовые цены, и направляет результаты в Министерство энергетики России, аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО и УФАС по Амурской области. В области также действует региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами под руководством заместителя председателя правительства области. В случае выявления недостаточности поставок информация оперативно передается в прокуратуру Амурской области и федеральные органы власти.

В Амурской области отсутствуют предприятия по производству и переработке нефтепродуктов. При закупках на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поставки топлива осуществляются железнодорожным транспортом с нефтеперерабатывающих заводов городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ангарска, Кемерово, Сургута, Ачинска, Омска и др.