Michelin сократила полугодовую чистую прибыль на 27,8%, хуже прогнозв

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU -Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, в первом полугодии сократила чистую прибыль на 27,8%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

В январе-июне 2025 года чистая прибыль компании составила 840 млн евро, или 1,18 евро в расчете на акцию, против 1,16 млрд евро, или 1,62 евро на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась на 3,4% - до 13,03 млрд евро с 13,48 млрд евро годом ранее. В компании отмечают негативное влияние на этот показатель изменений валютных курсов - в частности, укрепления евро. Продажи шин в прошлом полугодии упали на 6,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, предоставленный самой Michelin, предполагал, что чистая прибыль компании составит 1,01 млрд евро при выручке 13,08 млрд евро.

Операционная прибыль снизилась на 23,6% - до 1,2 млрд евро.

Michelin подтвердила годовой прогноз, предполагавший операционную прибыль на уровне 3,4 млрд евро, свободный денежный поток - свыше 1,7 млрд евро.

В первом полугодии ее свободный денежный поток был отрицательным - минус 114 млн евро.

За последний год капитализация Michelin сократилась на 13,1% - до 22,69 млрд евро.