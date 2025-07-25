Рубль слегка укрепился на решении ЦБ снизить ставку до 18%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский рубль слегка укрепился по отношению к китайскому юаню на торгах Московской биржи на решении Банка России снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта (до 18% годовых) и отсутствии направленного сигнала относительной дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) в своем заявлении.

Курс китайского июня по данным на 13:35 по Москве составил 11,05 рубля против 11,072 рубля за минуту до объявления решения ЦБ РФ по ставке. Таким образом, нацвалюта укрепилась по отношению к юаню за этот промежуток времени на 0,2%.

Совет директоров Банка России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. "Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Большинство аналитиков прогнозировали снижение ставки 25 июля также на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускали и больший шаг снижения в 300 базисных пунктов (до 17%), ряд экономистов, наоборот, не исключал более скромного шага в 100 базисных пунктов (до 19% годовых). Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября.