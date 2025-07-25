Индекс МосБиржи упал ниже 2800 пунктов на решении ЦБ снизить ставку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу развернулся вниз на новостях о снижении ключевой ставки Банка России на ожидаемые 200 базисных пунктов и прогнозах регулятора, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов.

К 13:35 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2791,08 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 1114,92 пункта; динамика цен большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" - смешанная в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 июля, составляет 78,8623 рубля (+41,46 копейки).

Подешевели акции "ВК" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), ММК (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), МТС (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+1,4%), ВТБ (+1,1%), НЛМК (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%, понизил прогноз по средней ставке до 18,8-19,6% с 19,5-21,5% годовых.

Также ЦБ снизил прогноз по средней ставке на 2026 год до 12-13% с 13-14%, на 2027 год сохранил на уровне 7,5-8,5%. ЦБ РФ сохранил в заявлении фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - сообщил регулятор.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Большинство аналитиков прогнозировали снижение ставки также на 200 б.п. - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускали и больший шаг снижения в 300 б.п. (до 17%), ряд экономистов, наоборот, не исключал более скромного шага в 100 б.п. (до 19%).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.