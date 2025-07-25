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ЦБ даст банкам время на исключение "квазикредитных" облигаций с высокой концентрацией из расчета ННКЛ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России даст банкам время для снижения концентрации в "старых" выпусках облигаций, включаемых в расчет национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ), внедрение которого запланировано на 1 октября 2025 года.

Банк России опубликовал сводную таблицу замечаний и предложений по проекту нормативного акта, устанавливающего расчет системно значимыми банками национального норматива краткосрочной ликвидности.

Регулятор ранее говорил, что установит дополнительные критерии выпусков корпоративных облигаций, которые могут учитываться в составе активов для расчета ННКЛ.

"Мы увидели, что некоторые компании по договоренности с банками просто размещают облигации небольшими траншами, которые банки полностью на себя выкупают. По сути это квазикредиты: такие бумаги не особо ликвидны, нигде не торгуются. Нам кажется, что содержательно такие практики не очень соответствуют нашему целеполаганию. Мы-то хотим, чтобы в расчет НКЛ включались ликвидные бумаги - они должны обращаться на рынке, у них должны быть разные держатели", - говорил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Из проекта ЦБ следует, что банк сможет включать ценные бумаги в состав высоколиквидных активов при выполнении ряда условий. Они не должны быть связаны с организациями финансового сектора либо контролируемыми ими структурами, должны обращаться на организованном рынке, иметь признанную справедливую стоимость и соответствовать международным стандартам оценки. При этом доля участия банка в одном выпуске за исключением некоторых случаев будет ограничена 30%.

При этом ЦБ предусмотрел переходный график для ценных бумаг, приобретенных до 1 января 2025 года.

Так, до 1 января 2027 года банки смогут включать такие выпуски в состав высоколиквидных активов вне зависимости от доли вложений в каждый выпуск, с 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года - если вложения составляют менее 50% выпуска. После 1 января 2028 года ограничение доли вложений в выпуск составит 30% (смягчение относительно ранее предложенного варианта).

При этом ЦБ отказался включать в список высоколиквидных активов акции, сославшись на их высокую волатильность в периоды стресса на финансовом рынке. "К примеру, волатильность стоимости акций одного из крупнейших российских корпоратов в стрессовый период достигала 60%, тогда как снижение стоимости облигаций данного эмитента за тот же период составляло до 30%, а в среднем не превышало 15%", - указал ЦБ.

Банк России также не поддержал предложение включать в состав высоколиквидных активов ценные бумаги со встроенными производными финансовыми инструментами в силу сложности определения их стоимости и прогноза поведения их стоимости в периоды стресса, а также потенциального отсутствия устойчивого интереса инвесторов к ним в силу особенности структуры.

Внедрение норматива планируется с 1 октября 2025 года. Предельное значение норматива Н26 (рассчитывается на консолидированной основе) и норматива Н27 (рассчитывается на индивидуальной основе) составит 80% со дня вступления в силу положения и 100% - с 1 января 2026 года.

Регулятор планирует сохранить применение безотзывных кредитных линий (БКЛ): банки смогут воспользоваться этим инструментом при дефиците высоколиквидных активов в пределах 20 процентных пунктов, а плата за БКЛ будет зависеть от того, в каком объеме банк ее задействует и сколько дней учитывает в расчете ННКЛ.

ЦБ дополнительно прописал, что нарушением норматива будет являться снижение ниже предельного (минимально допустимого) значения 31 и более операционных дней в течение любых 90 последовательных операционных дней, если эти дни приходятся на период стресса, а также в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней вне периода стресса.

Данное расширение дает СЗКО время восстановить норматив как в случаях разовых пробоев, так и при в ситуации стресса без признания нарушения норматива, отмечает ЦБ.

Банк России Александр Данилов ННКЛ СЗКО
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