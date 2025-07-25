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Сбер вслед за смягчением ДКП снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбер вслед за смягчением ДКП снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам, говорится в сообщении банка.

Ставки по "СберВкладу" и "Лучшему %" будут снижены с 28 июля. Максимальная ставка по ним составит 16% годовых на срок 4 месяца (сейчас максимум - 18%).

Сбер снизит ставки по рыночной ипотеке с 28 июля на 2 процентных пункта (п.п.) для всех категорий клиентов. Минимальные ставки составят 19,4% на покупку первичного жилья, 19,8% - на покупку вторичного жилья и по программе "Строительство жилого дома".

Ставки по потребительским кредитам для сумм до 1 млн рублей будут снижены на 2 п.п., от 1 млн рублей на - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых (решение совпало с консенсусом).

Сбер Банк России
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