Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с ипотечным кредитованием вызывает обеспокоенность из-за жесткого регулирования и высоких процентных ставок, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С ипотекой пока есть проблемы. Ипотека, во-первых, для банков сегодня - даже по льготным программам - является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью", - сказал Греф.

"У нас очень жесткое регулирование. Конечно, ипотека - это то, что нас волнует. Потому что банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья, потому что у нас огромный портфель в строительных проектах", - добавил глава Сбербанка.

Он отметил, что банк старается создать условия для стимулирования роста ипотеки. Доля Сбера на рынке ипотечного кредитования составляет 55%, финансирования строительных проектов - около 60%, заявил Греф. "Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль", - подчеркнул он.

Путин отметил важность соблюдения банками прозрачности условий выдачи ипотеки гражданам.

"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных, малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами", - заявил президент РФ.