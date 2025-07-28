Уолл-стрит выросла в пятницу и по итогам недели

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% и составил 44901,92 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,4% - до 6388,64 пункта. Индикатор завершил на рекордном максимуме пятую сессию подряд.

Nasdaq Composite прибавил 0,24% и составил 21108,32 пункта, что также является историческим максимумом.

За минувшую неделю S&P 500 прибавил 1,5%, Nasdaq - 1%, Dow - 1,3%.

Инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров США с их партнерами. Ранее на прошедшей неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили, что ЕС и США также близки к заключению сделки. В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа.

Теперь участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на этой неделе. Рынок не ждет от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании, при этом шансы на смягчение политики ФРС в сентябре оцениваются более чем в 60%.

Тем временем в пятницу стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июне рухнул на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое существенное падение более чем за пять лет (с апреля 2020 года). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,8%, по данным Trading Economics.

Акции Intel Corp. упали на 8,5%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов немного увеличил выручку во втором квартале 2025 года, однако зафиксировал крупный чистый убыток из-за расходов на реструктуризацию.

Капитализация Centene Corp. выросла на 6,1%, хотя компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, в прошлом квартале зафиксировала чистый убыток, что стало неожиданностью для рынка.

Рыночная стоимость AutoNation повысилась на 1,5%. Крупнейший в США автомобильный ритейлер в апреле-июне сократил чистую прибыль на треть, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Котировки акций американского производителя обуви Deckers Outdoor, владеющего брендом UGG, подскочили на 11,4% благодаря хорошим результатам по итогам первого квартала 2026 финансового года.

Стоимость бумаг Charles Schwab Corp. поднялась на 0,6% после того, как финансовая компания объявила новую программу обратного выкупа акций на сумму $20 млрд.

Акции Paramount Global подешевели на 1,6%, несмотря на то, что Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) одобрила слияние компании со Skydance Media. Стоимость объединенной компании оценивается в $28 млрд.