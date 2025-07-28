Испанская Cox хочет купить мексиканские активы Iberdrola за 4 млрд евро

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Испанская Cox, работающая в сфере возобновляемой энергетики и водоснабжения, сделала предложение о покупке активов другой испанской энергетической компании Iberdrola в Мексике примерно за 4 млрд евро, пишет El Confidencial со ссылкой на источники.

Iberdrola привлекла британский банк Barclays для продажи 15 электростанций, работающих на ВИЭ, в Мексике, поскольку она стремится покинуть страну, опасаясь правовой и налоговой нестабильности, сообщало издание на прошлой неделе.

Iberdrola уже продала 55% мексиканских активов правительству страны за $6 млрд в 2024 году.

С начала 2025 года капитализация Iberdrola выросла на 15% (до 101,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс IBEX 35 прибавил почти 24%.