Саудовская Аравия будет поставлять нефть и электроэнергию в Сирию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере. Документ был подписан после встречи министра энергетики королевства принца Абдулазиза бин Сальмана с министром энергетики Сирии Мухаммедом Аль-Баширом в Эр-Рияде, сообщило саудовское Минэнерго.

Соглашение охватывает такие направления, как нефть и газ, электроэнергетика, нефтехимия, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и телекоммуникации. Обсуждались также инвестиционные возможности и обмен опытом в области регулирования и реализации энергетических проектов.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в различных секторах энергетики и пути его развития, включая нефть и её поставки, электроэнергию, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), нефтегазовая инфраструктура Сирии значительно пострадала в ходе вооруженного конфликта. До 2011 года страна производила около 400 тысяч баррелей нефти в сутки и экспортировала углеводороды, но в последние годы объемы добычи сократились более чем в 10 раз. Сирия остается импортозависимой по большинству видов топлива.