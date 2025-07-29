Биржевая цена Аи-92 ускорила снижение и идет вниз третью торговую сессию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Стоимость Аи-92 на бирже во вторник ускорила снижение - на фоне заявления правительства, сделанного в понедельник, о введении до 31 августа запрета на экспорт бензинов для производителей, то есть для нефтяных компаний. Общее понижение цены 92-го бензина на бирже началось в конце минувшей недели.

Как свидетельствуют данные Петербургской биржи, во вторник стоимость Аи-92 снизилась на 1,57% - до 64557 руб./т., Аи-95 опустилась на 0,72% - до 74417 руб./т. Данные приведены по индексу Европейской части России, именно он применяется в расчете топливного демпфера, который нефтяники получают из бюджета РФ в качестве субсидии для нефтепереработки. Если биржевые цены на топливо слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от индикативных цен более чем на 10% - по бензинам и 20% - по дизтопливу, то демпфер нефтяникам за этот месяц не выплачивается. В 2025 году нефтяники могут не получить демпфер, если в среднем за месяц цена Аи-92 превысит 66495 руб./т., дизтоплива - 68640 руб./т.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин в июне и июле демонстрировали волатильность, в последние недели они показывали динамичный рост. Причиной роста участники топливного рынка называли недостаточное предложение на бирже из-за увеличивающегося сезонного спроса на нефтепродукты и продолжающихся плановых ремонтов НПЗ.

В понедельник, 28 июля, правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - говорилось в сообщении правительства. Ранее, в начале марта, правительство продлило до 31 августа запрет на экспорт бензина для непроизводителей.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. Запасы бензина и дизельного топлива летом 2025 года находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты, отмечали в ведомстве.