Aston Martin сократила выручку на 25% в I полугодии и ухудшила годовой прогноз

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda отчитался о сокращении доналогового убытка в первом полугодии 2025 года и снижении выручки, а также ухудшил годовой прогноз из-за негативного влияния американских пошлин.

Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговый убыток в январе-июне составил 140,8 млн фунтов стерлингов ($188,3 млн) по сравнению с убытком в размере 216,7 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Выручка Aston Martin упала на 25%, до 454,4 млн фунтов. Скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным и составил минус 121,5 млн фунтов против минус 99,8 млн фунтов годом ранее.

Оптовые поставки автомобилей в январе-июне сократились на 4%, до 1,922 тыс.

Компания теперь ожидает, что скорректированная EBIT в текущем году будет примерно нулевой, хотя ранее предполагалось, что показатель будет положительным.

Кроме того, Aston Martin объявила о продаже миноритарной доли в гоночной команде Aston Martin Formula One за 110 млн фунтов. В рамках сделки стоимость всей команды, выступающей в "Формуле-1", была определена в 2,4 млрд фунтов. Имя покупателя не разглашается.

Акции компании в ходе торгов в среду дешевеют на 3,7%. С начала года капитализация компании упала на 29%.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial. Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о Джеймсе Бонде.