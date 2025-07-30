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Brent подешевела до $71,9 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению днем в среду, отступая от достигнутых накануне максимумов более чем за месяц.

К 14:11 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,84%), до $71,9 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,61 (0,88%), до $68,6 за баррель.

Накануне нефть подорожала более чем на 3,5% и обновила максимум с 20 июня после того, как президент США Дональд Трамп дал России 10 дней для урегулирования украинского конфликта. После истечения дедлайна Штаты введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении России, добавил он. Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.

Главными покупателями российской нефти стали Китай и Индия, причем Индия более уязвима к различным рискам, отметил Джон Эванс из PVM Associates.

"Им придется искать альтернативные источники поставок. Саудовская Аравия с партнерами по ОПЕК будут более чем рады восполнить нехватку, но на это потребуется время, что окажет поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе", - написал он.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,54 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

API Brent WTI Дональд Трамп Индия Китай США
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