Brent подешевела до $73,05 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают данные о ее запасах в США.

К 8:13 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,26%), до $73,05 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,73 (1,01%), до $73,24 за баррель. Срок обращения сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые контракты на октябрь дешевеют к этому времени на $0,23 (0,32%), до $72,24 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,13 (0,19%), до $69,87 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,79 (1,14%), до $70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,7 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 25 июля, сократились на 2,73 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,64 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 690 тысяч баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания заметного повышения добычи странами ОПЕК+ после заседания в предстоящие выходные.