Porsche в январе-сентябре сократила поставки на 6%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Поставки автомобилей германской Porsche AG за девять месяцев сократились на 6% в годовом выражении - до 212,51 тысячи единиц, сообщила компания.

В Германии поставки упали на 16% (до 22,49 тысячи), в остальной Европе - на 4% (до 50,29 тысячи), в Китае - на 26% (до 32,2 тысячи).

В Северной Америке они выросли на 5% и составили 64,45 тысячи.

На электромобили пришлось 35,2% общих поставок, в том числе 23,1% на полностью электрические модели, 12,1% - на подключаемые гибриды.

Самым продаваемым автомобилем стал Macan, поставки которого увеличились в январе-сентябре на 18% и достигли 65,78 тысячи. Поставки Cayenne сократились на 22% - до 60,66 тысячи.