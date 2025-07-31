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Brent подешевела до $72,76 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в четверг, инвесторы оценивают угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении покупателей российской нефти и данные о запасах топлива в Штатах.

К 14:19 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,66%), до $72,76 за баррель. Срок обращения этих фьючерсов истекает с закрытием рынка в четверг, а более активно торгуемые октябрьские контракты дешевеют к этому времени на $0,6 (0,83%), до $71,87 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,83%), до $69,42 за баррель.

Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на импорт из Индии. Он добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и наряду с Китаем является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за такую политику.

"Поиск альтернатив российской нефти на мировом рынке будет сложной задачей, - написали аналитики Goldman Sachs. - Детали потенциальных экономических штрафов остаются неизвестными, но инвесторы опасаются ввода 100%-ных пошлин в отношении стран, которые импортируют нефть из России".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 7,7 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 25 июля, сократились на 2,73 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,64 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 690 тысяч баррелей.

Brent WTI Индия США Дональд Трамп
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