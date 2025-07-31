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Минэнерго Казахстана подтвердило планы поставок в 2025 году по БТД 1,7 млн тонн нефти

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Казахстан в 2025 году планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1,7 млн тонн, сообщил на пресс-конференции глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"К слову, увеличение уже планируется в 2025 году", - ответил он на вопрос, когда планируется увеличение транспортировки казахстанской нефти по БТД и о каких объемах идет речь.

"Если мы за прошлый год транспортировали порядка 1,4 млн тонн по данному направлению, то в 2025 году планируем транспортировать порядка 1,7 млн тонн", - отметил министр.

По словам Аккенженова, за 6 месяцев транспортировано уже порядка 800 тыс. тонн.

"Работа продолжается, это является одним из основных наших альтернативных маршрутов", - добавил он.

Перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан были рассмотрены ранее во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию.

Астана в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начала поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2023 году. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали.

В январе этого года в Минэнерго Казахстана заявляли, что планы по транспортировке по БТД на 2025 год составляют 1,5 млн тонн нефти. Но уже в феврале заместитель председателя правления "КазМунайГаза" Курмангазы Исказиев озвучил новый прогноз - 1,7 млн тонн.

В 2023 году из порта Актау в направлении Азербайджана было отгружено около 1,1 млн тонн казахстанской нефти для последующего экспорта по БТД, в 2024 году - 1,4 млн тонн.

SOCAR Азербайджан КазМунайГаз Казахстан Минэнерго БТД Ерлан Аккенженов
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