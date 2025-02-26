Казахстан увеличит в 2025 году поставки нефти в направлении Баку до 1,7 млн тонн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан планирует нарастить транзит нефти по направлению Актау - Баку - Джейхан в 2025 году до 1,7 млн тонн с ранее заявленных 1,5 млн тонн, сообщил заместитель председателя правления "КазМунайГаза" Курмангазы Исказиев.

"Увеличен объем транзита казахстанской нефти в направлении Актау - Баку - Джейхан в рамках соглашения с SOCAR до 1,4 млн тонн или на 27% (в 2024 году - ИФ). В 2025 году планируется увеличить данный показатель до 1,7 млн тонн", - сказал Исказиев.

Астана в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начала поставки по БТД (трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан) в 2023 году. ГНКАР и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.

Как указывается в слайдах к докладу Исказиева, в 2023 году из порта Актау в направлении Азербайджана было отгружено около 1,1 млн тонн казахстанской нефти для последующего экспорта по БТД, в 2024 году - 1,4 млн тонн нефти.

В январе в Минэнерго Казахстана заявляли, что планы по транспортировке нефти по БТД на 2025 год составляют 1,5 млн тонн нефти.