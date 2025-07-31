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Сокращение квартальной выручки AB InBev вызвало падение котировок на 9,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) нарастил чистую прибыль на 14% во втором квартале 2025 года, но зафиксировал сокращение выручки на 2%. Публикация отчета вызвала обвал котировок компании.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,67 млрд, или 84 цента на акцию, против $1,47 млрд, или 73 центов на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль составила 98 центов на акцию.

Выручка понизилась до $15 млрд по сравнению с $15,33 млрд годом ранее. Органический рост выручки составил 3%.

В Северной Америке объемы продаж в гектолитрах выросли в органическом выражении на 0,3%, в Центральной Америке - на 1,1%, в регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку - на 0,9%. Тем временем в Южной Америке показатель снизился на 4,9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6,6%.

В 2025 году компания по-прежнему ожидает увеличения EBITDA на 4-8%.

Акции AB InBev дешевеют на 9,5% на торгах в Брюсселе. С начала года капитализация компании выросла на 9%, до 115,3 млрд евро.

AB InBev Anheuser-Busch
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