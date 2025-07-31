Lufthansa удвоила квартальную чистую прибыль при выручке хуже прогнозов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года более чем вдвое, выручку - на 3%.

Позитивное влияние на показатели компании оказало, в частности, снижение цен на нефть.

В апреле-июне чистая прибыль Lufthansa составила 1,01 млрд евро против 469 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT выросла на 27%, до 871 млн евро, что превысило консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, в 805 млн евро.

Квартальная выручка Lufthansa составила 10,32 млрд евро по сравнению с 10 млрд евро годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 10,8 млрд евро.

В минувшем квартале авиакомпания перевезла 37,100 млн пассажиров - на 3% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов уменьшилась до 82% с 82,2%, провозные емкости выросли на 4%.

Lufthansa подтвердила годовой прогноз для скорректированной EBIT, несмотря на сохранение "геополитических кризисов и макроэкономической неопределенности". В компании по-прежнему ожидают, что этот показатель будет "значительно выше" прошлогодних 1,6 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация Lufthansa выросла на 19,5%.