Lufthansa в I квартале увеличила чистый убыток на 21%, выручка выросла на 10%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG в первом квартале увеличила чистый убыток почти на 21%, подтвердила прогноз на год.

Чистый убыток в январе-марте составил 885 млн евро по сравнению с 734 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе германской авиакомпании.

При этом операционный убыток (отрицательная скорректированная EBIT) сократился до 722 млн евро с 849 млн евро.

Выручка выросла на 10% и достигла 8,127 млрд евро. Операционные расходы повысились на 6% - до 9,511 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали операционный убыток на уровне 718 млн евро, по данным Reuters.

За прошлый квартал Lufthansa перевезла 24,291 млн пассажиров, что практически совпадает с показателем января-марта 2024 года. Загруженность рейсов уменьшилась до 78,7% с 79,7%, при этом перевозочные мощности увеличились на 5%.

Lufthansa по-прежнему планирует по итогам 2025 года получить скорректированную EBIT "существенно выше" прошлогоднего показателя (1,645 млрд евро). Также авиакомпания ожидает подъема выручки благодаря увеличению перевозочных мощностей примерно на 4%.

Капзатраты в этом году будут находиться в диапазоне 2,7-3,3 млрд евро, сообщается в отчетности.

Капитализация Lufthansa за последние три месяца выросла на 4,2% (до 7,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 4,7%.