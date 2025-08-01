В США в июле индекс потребдоверия вырос слабее прогноза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле увеличился до 61,7 пункта по сравнению с 60,7 пункта в прошлом месяце, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 61,8 пункта.

Аналитики ожидали пересмотра этого уровня до 62 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс находится на максимуме за пять месяцев.

В июле 2024 года он составлял 66,4 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в прошлом месяце повысился до максимальных с февраля 68 пунктов с 64,8 пункта в июне. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода уменьшился до 57,7 пункта с 58,1 пункта.

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в июле упали до минимальных с февраля 4,5% по сравнению с 5% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустилась до минимальных с января 3,4% с 4%.