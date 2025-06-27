Индекс потребдоверия в США в июне вырос сильнее прогноза

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 60,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в прошлом месяце. Таковы окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 60,5 пункта.

Аналитики не ожидали пересмотра предварительной оценки, по данным Trading Economics.

Рост индекса был зафиксирован впервые за полгода.

Год назад, в июне 2024 года, индикатор находился на отметке 68,2 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 64,8 пункта (предварительно - 63,7 пункта) с 58,9 пункта в мае. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода увеличился до 58,1 пункта (ранее - 58,4 пункта) с 47,9 пункта.

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в июне упали до 5% (предварительно - 5,1%) по сравнению с 6,6% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустилась до 4% (ранее - 4,1%) с 4,2%.