Индекс потребдоверия в США в июле вырос до 61,8 пункта, выше прогноза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 61,8 пункта по сравнению с 60,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 61,5 пункта, по данным Trading Economics.

В июле 2024 года его значение находилось на отметке 66,4 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 66,8 пункта с 64,8 пункта в июне. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода увеличился до 58,6 пункта с 58,1 пункта.

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в июле упали до 4,4% с 5% в июне, а оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустилась до 3,6% с 4%.

"Оба показателя инфляционных ожиданий достигли минимумов с февраля 2025 года, но остаются выше значения за декабрь 2024 года, - отмечается в пресс-релизе. - Это указывает на то, что потребители все еще видят значительный риск ускорения инфляции в будущем".

Окончательное значение индекса потребительского доверия за июль Мичиганский университет опубликует 1 августа.