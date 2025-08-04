Поиск

Аналитики Goldman Sachs подтвердили прогноз цен на нефть, но видят риски для спроса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. подтвердили прогнозы цен на Brent на четвертый квартал 2025 года и 2026 год, несмотря на принятое странами ОПЕК+ решение об очередном наращивании добычи.

Эксперты банка ожидают, что альянс приостановит дальнейшее увеличение добычи, отмечая рост запасов нефти в странах ОЭСР. При этом они видят риски для спроса, связанные с торговой политикой США и ослаблением американской экономики.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

"Хотя политика ОПЕК+ остается гибкой, мы полагаем, что альянс будет удерживать общую квоту неизменной после сентября, - говорится в обзоре Goldman. - Мы ожидаем, что темпы роста запасов нефти в странах ОЭСР ускорятся, в то время как сезонные факторы, поддерживающие спрос, сойдут на нет".

Аналитики банка по-прежнему прогнозируют среднюю цену Brent в $64 за баррель на четвертый квартал 2025 года и в $56 за баррель на 2026 год. При этом они отмечают, что последние события в мире несут в себе риски для этих прогнозов.

"Растущее давление на поставки российской и иранской нефти создает риск повышения наших прогнозов, особенно с учетом более быстрого, чем ожидалось, восстановления объемов свободных добывающих мощностей", - говорится в обзоре.

"Мы по-прежнему считаем ограниченным риск крупных перебоев в поставках из России, учитывая высокие объемы импорта российской нефти, возможность увеличения ценовых скидок для сохранения спроса и продолжающуюся заинтересованность ключевых покупателей - Китая и Индии", - отмечают эксперты.

Эксперты Goldman прогнозируют повышение спроса на нефть в 2025-2026 годах в среднем на 800 тысяч баррелей в сутки, отмечая, однако, что американские пошлины на импорт, ответные меры торговых партнеров США, и замедление экономической активности в Штатах, могут негативно отразиться на этом прогнозе.

Goldman Sachs Казахстан Ирак Brent ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре свернет ограничения добычи на 2,2 млн б/с, изучит ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с

Восемь стран ОПЕК+ обсудят сворачивание ограничений в 1,65 млн б/с на год раньше

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

Турция начала поставки газа из Азербайджана в Сирию

Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });