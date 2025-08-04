Аналитики Goldman Sachs подтвердили прогноз цен на нефть, но видят риски для спроса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. подтвердили прогнозы цен на Brent на четвертый квартал 2025 года и 2026 год, несмотря на принятое странами ОПЕК+ решение об очередном наращивании добычи.

Эксперты банка ожидают, что альянс приостановит дальнейшее увеличение добычи, отмечая рост запасов нефти в странах ОЭСР. При этом они видят риски для спроса, связанные с торговой политикой США и ослаблением американской экономики.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

"Хотя политика ОПЕК+ остается гибкой, мы полагаем, что альянс будет удерживать общую квоту неизменной после сентября, - говорится в обзоре Goldman. - Мы ожидаем, что темпы роста запасов нефти в странах ОЭСР ускорятся, в то время как сезонные факторы, поддерживающие спрос, сойдут на нет".

Аналитики банка по-прежнему прогнозируют среднюю цену Brent в $64 за баррель на четвертый квартал 2025 года и в $56 за баррель на 2026 год. При этом они отмечают, что последние события в мире несут в себе риски для этих прогнозов.

"Растущее давление на поставки российской и иранской нефти создает риск повышения наших прогнозов, особенно с учетом более быстрого, чем ожидалось, восстановления объемов свободных добывающих мощностей", - говорится в обзоре.

"Мы по-прежнему считаем ограниченным риск крупных перебоев в поставках из России, учитывая высокие объемы импорта российской нефти, возможность увеличения ценовых скидок для сохранения спроса и продолжающуюся заинтересованность ключевых покупателей - Китая и Индии", - отмечают эксперты.

Эксперты Goldman прогнозируют повышение спроса на нефть в 2025-2026 годах в среднем на 800 тысяч баррелей в сутки, отмечая, однако, что американские пошлины на импорт, ответные меры торговых партнеров США, и замедление экономической активности в Штатах, могут негативно отразиться на этом прогнозе.