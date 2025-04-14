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Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group во второй раз за последнее время понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы из-за рисков рецессии и роста предложения со стороны стран ОПЕК+.

Прогноз средней стоимости Brent на текущий год понижен до $63 с $69 за баррель, WTI - до $59 c $66 за баррель.

Прогноз для Brent на 2026 год ухудшен до $58 с $62 за баррель, для WTI - до $55 с $59 за баррель.

Аналитики Goldman полагают, что глобальный спрос на нефть к концу 2025 года вырастет всего на 300 тыс. баррелей в сутки из-за введения масштабных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа. Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 600 тыс. б/с.

"Цены на нефть могут превысить наши прогнозы, если администрация резко сменит тарифную политику, послав тем самым обнадеживающий сигнал рынкам, потребителями, и бизнес-сообществу", - отмечается в обзоре Goldman.

Goldman Sachs США Дональд Трамп WTI Brent
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