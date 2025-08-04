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BioNTech во II квартале нарастила выручку и снизила чистый убыток

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Германская биотехнологическая компания BioNTech во втором квартале 2025 года снизила чистый убыток и нарастила выручку более чем вдвое.

В апреле-июне чистый убыток компании сократился до 386,6 млн евро, или 1,6 евро в расчете на акцию, по сравнению с 807,8 млн евро, или 3,36 евро на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась до 260,8 млн евро со 128,7 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток в 2,28 евро за акцию при выручке в 151,8 млн евро.

BioNTech по-прежнему планирует в 2025 году получить выручку в диапазоне 1,7-2,2 млрд евро.

BioNTech Германия
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