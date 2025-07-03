В ЦБ отметили, что снижение индексов PMI согласуется с охлаждением экономической активности в РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Снижение индексов PMI в обработке и сфере услуг согласуется с мнением о наблюдающемся охлаждении экономической активности, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Это, в принципе, согласуется с мнением о том, что охлаждение экономической активности происходит. Но если посмотреть на эти значения в историческом контексте, в целом такого рода значения наблюдались и в периоды умеренных положительных темпов роста в экономике, в частности, похожие значения были в конце 2019 года, когда экономика продолжала расти", - сказал Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что хотя для ЦБ важны все конъюнктурные опросы, но самый большой вес для решений имеет мониторинг предприятий. Данные по нему ЦБ получит во второй половине этого месяца, добавил зампред.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 25 июля.

Ранее сообщалось, что индекс PMI сферы услуг России в июне 2025 года составил 49,2 пункта, снизившись с майских 52,2 пункта, следует из исследования S&P Global. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2025 года составил 47,5 пункта, опустившись с майского значения в 50,2 пункта.

