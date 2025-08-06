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Disney увеличила чистую прибыль вдвое в III финквартале

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, удвоила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, что существенно превзошло ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 июня, составила $5,26 млрд, или $2,92 на акцию, по сравнению с $2,62 млрд, или $1,43 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,61 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 2% - до $23,65 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что чистая прибыль компании составит $2,3 млрд, скорректированная прибыль - $1,45 на акцию, выручка - $23,7 млрд.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, увеличило выручку в минувшем квартале на 1%, до $10,7 млрд.

Количество платных подписчиков стримингового сервиса Disney+, входящего в это подразделение, повысилось на 1,8 млн по сравнению с предыдущим кварталом, до 128 млн. Среднемесячная выручка в расчете на пользователя Disney+ поднялась до $7,86 c $7,77 кварталом ранее.

Число платных подписчиков с учетом сервиса Hulu выросло на 2,6 млн и составило 183 млн, тогда как аналитики ожидали увеличения на 207 тыс.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 8%, до $9,09 млрд. Эксперты прогнозировали $8,4 млрд.

В сегменте спортивных медиа выручка сократилась на 5% - до $4,31 млрд.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год и теперь ожидает роста показателя на 18% по сравнению с предыдущим годом - до $5,85 на акцию. Майский прогноз предполагал увеличение до $5,75 на бумагу.

Акции Disney дешевеют на 2,2% на предварительных торгах в среду. С начала года их стоимость повысилась на 6,3%.

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