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Disney окончательно выкупит у Comcast долю в стриминге Hulu и заплатит еще $438,7 млн

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Walt Disney Co. достигла соглашения с конкурирующей Comcast Corp. об условиях выкупа у нее 33%-й доли в стриминговом сервисе Hulu.

Disney уже заплатила за эту долю $8,6 млрд в 2023 году в рамках опциона, по условиям которого минимальная стоимость Hulu составила $27,5 млрд. Условия опциона были оговорены еще в 2019 году. Однако затем компании начали долгий процесс оценки стоимости актива, в ходе которого им пришлось прибегнуть к услугам независимого оценщика.

Как говорится в сообщении Disney, по итогам оценки компания выплатит Comcast еще $438,7 млн.

По состоянию на 29 марта число подписчиков Hulu превышало 50 млн. В целом, с учетом Disney+ и ESPN+, у стриминговых сервисов Disney насчитывается 180,7 млн подписчиков.

Comcast развивает собственный стриминговый сервис, Peacock, с 2020 года. Число подписчиков этого сервиса составляет 41 млн.

Котировки акций Disney на предварительных торгах во вторник растут на 0,3%, Comcast - на 0,4%.

Walt Disney Comcast Hulu
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