Цены на бензин в РФ с 29 июля по 4 августа поднялись на 0,28%

Рост с начала года вторую неделю превышает темпы инфляции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 29 июля по 4 августа выросли на 0,28% после аналогичного повышения с 22 по 28 июля, роста на 0,34% с 15 по 21 июля, на 0,4% с 8 по 14 июля и на 0,27% с 1 по 7 июля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 4 августа увеличились на 4,90%, по темпам роста вторую неделю подряд обогнав уровень общей инфляции (она с начала года на фоне недельной дефляции понизилась до 4,37%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 августа была на уровне 61,19 руб. (на 28 июля - 61,02 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 57,99 руб. (57,83 руб.), АИ-95 - 63,25 руб. (63,06 руб.), АИ-98 - 84,55 руб. (84,54 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю снизились на 0,02% после роста с 22 по 28 июня на 0,05%, понижения по 0,01% с 15 по 21 июля, с 8 по 14 июля и с 1 по 7 июля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,90%. Средняя цена ДТ в стране на 4 августа составляла 71,49 руб. за литр (неделей ранее - 71,50 руб.).

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).