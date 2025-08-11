Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc., ранее добывавшей нефть в Томской области, приняли решение о ликвидации компании, сообщается на ее сайте.

"Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенная в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована", - говорится в сообщении.

Ликвидатором Petroneft назначен Дэвид Ван Дессель. Он займется распределением активов компании между участниками в денежной форме или иным образом.

По данным Petroneft на 30 сентября 2023 года (более свежие данные компания не приводит), основными акционерами являлись Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.

Ранее Petroneft владела несколькими активами в России. В их числе нефтедобывающее ООО "Линейное" (на 90% принадлежало Petroneft и на 10% - Belgrave Naftogas), нефтесервисная компания "Гранит констракшн". В числе ее активов также ООО "Стимул-Т" (через кипрское WorldAce Investments Ltd. на паритетных основах принадлежит Petroneft и Oil India).

В 2023 году акционеры Petroneft Resources plc. согласовали продажу российских активов главе компании в России Павлу Тетякову. Речь идет о ООО "Линейное" (100% долей), ООО "Стимул-Т" (50%) и ООО "Гранит констракшн" (100%). Из этих активов в собственность Тетякова перешли "Линейное" и "Гранит констракшн", для завершения остальной части сделки необходимо разрешение российских госорганов, о получении которого не сообщалось.

"Линейное" управляет Ледовым участком, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения, на последнем ведется добыча нефти на уровне 250 б/с. При этом существует риск прекращения добычи, поскольку она ведется в условиях естественного истощения.

ООО "Стимул-Т" добывало и продавало нефть, однако вследствие спора с сибирской структурой ONGC о тарифе и инфраструктуре прекратила операционную деятельность. В марте 2025 года Арбитражный суд Томской области ввел процедуру конкурсного производства в компании.

"Стимул-Т" принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.