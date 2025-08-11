Поиск

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ирландской PetroNeft Resources plc., ранее добывавшей нефть в Томской области, приняли решение о ликвидации компании, сообщается на ее сайте.

ЭкономикаИностранный топ-менеджмент покинул ирландскую Petroneft, добывавшую нефть в Томской областиЧитать подробнее

"Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенная в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована", - говорится в сообщении.

Ликвидатором Petroneft назначен Дэвид Ван Дессель. Он займется распределением активов компании между участниками в денежной форме или иным образом.

По данным Petroneft на 30 сентября 2023 года (более свежие данные компания не приводит), основными акционерами являлись Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.

Ранее Petroneft владела несколькими активами в России. В их числе нефтедобывающее ООО "Линейное" (на 90% принадлежало Petroneft и на 10% - Belgrave Naftogas), нефтесервисная компания "Гранит констракшн". В числе ее активов также ООО "Стимул-Т" (через кипрское WorldAce Investments Ltd. на паритетных основах принадлежит Petroneft и Oil India).

В 2023 году акционеры Petroneft Resources plc. согласовали продажу российских активов главе компании в России Павлу Тетякову. Речь идет о ООО "Линейное" (100% долей), ООО "Стимул-Т" (50%) и ООО "Гранит констракшн" (100%). Из этих активов в собственность Тетякова перешли "Линейное" и "Гранит констракшн", для завершения остальной части сделки необходимо разрешение российских госорганов, о получении которого не сообщалось.

"Линейное" управляет Ледовым участком, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения, на последнем ведется добыча нефти на уровне 250 б/с. При этом существует риск прекращения добычи, поскольку она ведется в условиях естественного истощения.

ООО "Стимул-Т" добывало и продавало нефть, однако вследствие спора с сибирской структурой ONGC о тарифе и инфраструктуре прекратила операционную деятельность. В марте 2025 года Арбитражный суд Томской области ввел процедуру конкурсного производства в компании.

"Стимул-Т" принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

Petroneft Томская область Линейное Дэвид Ван Дессель Павел Тетяков Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6933 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });